Финансовый рынок: Коронавирус стал наибольшим ударом по РФ с начала века

Выросли траты на здравоохранение, расходы на социальную поддержку населения. По словам экономистов, прирост расходов в минувшем году оказался наибольшим за все финансовые кризисы, которые переживала страна с начала 2000-х годов. Такой вывод был сделан на основе оценки расходов посредством стоимости нефти.

В то же время, рост расходов бюджета дал российской экономике фискальный импульс в 4,3 процента ВВП. Это позволило немного смягчить падение экономики в прошлом году. Стоит также отметить, что большая часть получателей материальной помощи получили ее от государства и направили данные средства на потребление.

По оценкам Росстата, во втором квартале 2020 года ВВП России снизился на 8%. В третьем квартале данный показатель упал в годовом выражении на 3,4%.

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