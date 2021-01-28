Финансовый рынок: Прибыль McDonald's в Q4 упала на 12%

Квартальная выручка снизилась на 2%. Общие сопоставимые продажи за квартал снизились на 1,3%.

Компания сообщила, что ее чистая прибыль за четвертый квартал снизилась на 12% до $1,38 млрд или $1,84 на акцию с $1,57 млрд или $2,08 на акцию в предыдущем году.

Консолидированная выручка за четвертый квартал снизилась на 2% до $5,31 млрд с $5,43 млрд в прошлом году. Аналитики ожидали, что выручка за четвертый квартал составит $5,37 млрд.

Сопоставимые продажи снизились на 1,3%, улучшившись по сравнению с предыдущим кварталом, отражая положительные сопоставимые продажи в США на уровне 5,5% и отрицательные сопоставимые продажи в сегменте международного обслуживания и сегменте лицензирования международного развития на 7,4% и 3,6%, соответственно.

Акции McDonald's торговались по $206,94, снизившись на 0,03%.

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