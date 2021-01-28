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Финансовый рынок: Прибыль Samsung Electronics в IV квартале выросла на 23,3%
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Финансовый рынок: Прибыль Samsung Electronics в IV квартале выросла на 23,3%

Операционная прибыль за квартал выросла на 26,4%
​Компания Samsung Electronics Co Ltd сообщила о прибыли за четвертый квартал, которая увеличилась на 23,3% по сравнению с прошлым годом, во главе с производителями дисплеев и микросхем памяти. Квартальная выручка выросла на 2,8% по сравнению с предыдущим годом.

В своих прогнозах компания ожидает, что общая прибыль снизится в первом квартале 2021 года. Негативно на прибыль отразится рост воны и затраты, связанные с новыми производственными линиями, несмотря на устойчивый спрос со стороны мобильных продуктов и центров обработки данных.

В 2021 году компания ожидает восстановления общего мирового спроса, но сохраняется неопределенность в отношении возможности повторения волн Covid-19.

В первом квартале компания прогнозирует снижение рыночного спроса на смартфоны и планшеты по сравнению с предыдущим кварталом на фоне слабой сезонности. Однако ожидается, что выручка и прибыль вырастут за счет продаж флагманских моделей при запуске серии Galaxy S21.

Компания ожидает, что в первом квартале мировой спрос на телевизоры вырастит относительно предыдущего года, несмотря на слабый сезонный спрос.

Samsung Electronics сообщила, что ее чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, за четвертый квартал увеличилась на 23,3% до 6,45 трлн корейских вон с 5,23 трлн вон в том же квартале прошлого года.

Операционная прибыль за квартал выросла на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,05 трлн вон.

Консолидированная выручка за четвертый квартал выросла на 2,8% до 61,55 трлн вон по сравнению с прошлым годом.

Консолидированный доход подразделения дисплейных панелей составил 9,96 трлн вон, а операционная прибыль — 1,75 трлн вон за четвертый квартал. 

Подразделение информационных технологий заявило о консолидированной выручке в объеме 22,34 трлн вон и 2,42 трлн вон операционной прибыли за IV квартал.

Подразделение бытовой электроники сообщило о консолидированной выручке в размере 13,61 трлн вон и 0,82 трлн вон операционной прибыли за IV квартал 2020 года.

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четверг 28.01.2021 | 10:45
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