Финансовый рынок: ФРС сохранила ключевые ставки на прежнем уровне

Главный финансовый регулятор США оставил ставки по федеральным заимствованиям в коридоре от 0 до 0,25% и сообщил, что и дальше будет поддерживать ставки на низком уровне, пока не будет достигнута ценовая стабильность и высокий уровень занятости на рынке труда.

Согласно решению, Федеральная резервная система и дальше будет проводить выкуп облигаций в сумме 120 миллиардов долларов в месяц и не будет сокращать сроки программы или ее объем до достижения стабильных показателей роста экономики Соединенных Штатов.

"ФРС сохранит денежно-кредитную политику, как минимум, до конца текущего года, а рост процентной ставки произойдет не ранее 2024 года" — сообщил Пол Эшворт из Capital Economics.

Согласно заявлению главного финансового регулятора США, темпы восстановления экономики страны снизились, при этом более всего отстают в восстановлении сектора, которые понесли максимальный ущерб от Covid-19.

Федеральная резервная система заявила, что дальше будет внимательно отслеживать экономические показатели восстановления страны и, в случае возникновения рисков их снижения, примет все возможные меры по их устранению.

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