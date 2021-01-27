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Финансовый рынок: Экономика ЕС отстает в восстановлении от США и Китая
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Финансовый рынок: Экономика ЕС отстает в восстановлении от США и Китая

Эксперты полагают, что ЕС сможет восстановиться лишь к концу 2022 года
​Европейская экономика отстает от экономики Китая и США, поскольку медленнее восстанавливается после кризиса. 

Такого рода тенденция связана с очередным введением карантинных ограничений по всей территории еврозоны. Также на это повлияла запоздалая кампания, связанная с вакцинацией населения.

Большая часть Европы, скорее всего, вернулась к рецессии.. В Китае показатели уже достигли докризисного уровня, а в США это произойдет до конца 2021 года.

Эксперты полагают, что ЕС сможет восстановиться лишь к концу 2022 года. Ситуацию усугубил и уход со своего поста премьер-министра Италии Д. Конте. По прогнозам МВФ, ВВП еврозоны вырастет лишь на 4,2% после падения на 7,2% в 2020 году. В свою очередь, американская экономика вырастет на 5,1%.

Китай покажет рост почти на 8%. Несмотря на тот факт, что многие государства начали программу вакцинации населения, в МВФ беспокоятся о том, что новые штаммы коронавируса могут представлять риски для восстановления экономики

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среда 27.01.2021 | 21:18
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