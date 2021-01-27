Финансовый рынок: Россияне стали активнее скупать валюту

Только в период с ноября по декабрь объем конвертации достиг отметки в 4,7 млрд долларов США. В целом, объем закупленной валюты достиг отметки примерно в пять миллиардов долларов.

По словам экспертов, у россиян имеется определенное недоверие к рублю, но при этом есть доход, который позволяет отойти от ранее принятой сберегательной модели. Высокий спрос на валюту положительно отразился на рублевых ставках и краткосрочных размещениях.

Граждане опасаются новых санкций и хотят диверсифицировать свои сбережения. По мнению аналитиков, такая тенденция является благоприятной и свидетельствует о финансовой устойчивости и уверенности.

Ранее экс-глава банка Morgan Stanley С. Роуч заявил о том, что к концу 2021 года курс доллара может существенно снизиться. По его мнению, доллар может подешеветь на 35%. Это связано с текущим дефицитом в платежном балансе США, а также усилением европейской валюты.

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