Курс доллара: Американская валюта стабильна в ожидании отчета ФРС

Эксперты прогнозируют, что ФРС сохранит на прежнем уровне основную процентную ставку, а также оставит прежними сроки программы по выкупу финансовых активов.

Фондовые игроки внимательно следят за заседанием ФРС. Они считают, что Центробанк США тщательно проанализирует последние экономические данные и примет верное решение по денежно-кредитной политике, сообщает MarketWatch.

По заявлению экономистов Julius Baer, "время смягчать или снижать ДКП еще не настало".

Представитель демократов в Сенате сообщил, что глава Белого дома Джо Байден планирует продвигать свою программу по поддержанию и восстановлению экономики страны во время пандемии коронавируса без участия республиканцев, только силами своей партии, пишет Trading Economics.

Единая европейская валюта по отношению к американскому доллару находится на уровне $1,2161.

Евро в паре с иеной подорожал на 0,06% до отметки ¥126,07, доллар в паре с иеной вырос на 0,05% до показателя ¥103,67.

Индикатор ICE Dollar, отвечающий за курс американского доллара относительно мировой валютной корзины, вырос на 0,03%,а более широкий WSJ Dollar остался на прежнем уровне.

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