Финансовый рынок: Microsoft отчиталась о прибыли во втором квартале

Microsoft заявила, что ее прибыль во втором квартале выросла до $15,46 млрд, или $2,03 на акцию, по сравнению с прошлогодней прибылью в $11,65 млрд. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали, что прибыль за квартал составит $1,64 на акцию.

Выручка за квартал выросла на 17% до $43,08 млрд с $36,91 млрд в прошлом году. Аналитики предполагали выручку за квартал в размере $40,18 млрд.

"Растущий спрос на наши дифференцированные предложения привел к увеличению доходов от коммерческих облачных вычислений до $16,7 млрд, что на 34% больше, чем в прошлом году", — сказала Эми Худ, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Microsoft.

Выручка сегмента интеллектуального облака, который включает в себя услуги вычислений по запросу Azure, увеличилась на 23% до $14,60 млрд, при этом доходы от Azure выросли на 50%.

Выручка от продуктивности и бизнес-процессов увеличилась на 13% до $13,35 млрд, при этом доход от коммерческих продуктов для офиса и облачных сервисов вырос на 11%.

Выручка в сегменте производства персональных компьютеров, который включает операционную систему Windows, увеличилась на 14% до $15,12 млрд.

MSFT закрыла торги вторника на уровне $232,33, что 1,22% выше чем на Nasdaq. ​

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