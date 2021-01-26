Финансовый рынок: Госдума может принять законопроект по вычету налогов на доходы

Если соответствующий закон будет принят в оставшихся двух чтениях и одобрен Советом Федерации, то получить имущественный вычет по НДФЛ можно будет в электронном кабинете на сайте ФНС. При этом не потребуется заполнять какие-либо декларации и собирать подтверждающие документы.

Данный документ предусматривает то, что ведомство самостоятельно будет определять, имеет ли гражданин право на вычет и назначать его в случае необходимости. Основанием для получения вычета может быть приобретение недвижимости, погашение процентов по кредиту, а также финансовые операции на собственном инвестиционном счете. Это будет возможно в том случае, если владелец выбрал соответствующий тип вычета.

Согласно действующим правилам для того чтобы получить имущественный вычет по НДФЛ нужно подать в ФНС декларацию с рядом подтверждающих документов. По мнению авторов законопроекта, в нынешней ситуации важным фактом будет существенное сокращение сроков получения вычетов.

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