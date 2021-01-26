Фондовый рынок: Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 26 января

"В 2020 году мы значительно улучшили рентабельность и денежные показатели GE, несмотря на все еще сложную макроэкономическую среду", - говорится в заявлении генерального директора Ларри Калпа. "Четвертый квартал ознаменовал начало сильного свободного денежного потока, завершившего сложный год, что отражает результаты улучшения работы, а также сильных и улучшающихся заказов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии".

Акции Johnson & Johnson подорожали на 1,8% после того, как гигант здравоохранения опубликовал прибыль за четвертый квартал, которая превзошла ожидания аналитиков.

Компания Johnson & Johnson заработала 1,86 доллара на акцию. Выручка выросла на 8,3% до 22,5 млрд долларов с 20,7 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Акции American Express упали на 1,5% после того, как финансовая группа сообщила о снижении прибыли и выручки в четвертом квартале. Прибыль компании составила $1,4 млрд по сравнению с $1,7 млрд годом ранее. Выручка упала до $9,35 млрд с $11,36 млрд за аналогичный период прошлого года.

Акции Eli Lilly выросли на 0,8% после того, как гигант здравоохранения заявил, что его разрабатываемое лечение коронавируса значительно снизило количество госпитализаций и летальных исходов для пациентов с высоким риском на поздних этапах испытаний.

Акции Blackberry выросли на 6,9% после того, как поставщик программного обеспечения и услуг безопасности объявил о расширенном партнерстве с китайским технологическим гигантом Baidu в сфере технологии автоматического вождения.

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