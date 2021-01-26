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Финансовый рынок: МВФ оптимистично оценивает перспективы мировой экономики
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Финансовый рынок: МВФ оптимистично оценивает перспективы мировой экономики

Несмотря на то, что во многих странах стартовала вакцинация, в МВФ беспокоятся касательно рисков, которые связаны с пандемией коронавируса
​Международный валютный фонд более оптимистично оценивает перспективы мировой экономики и полагает, что в этом году она вырастет на 5,5%. 

Для устойчивого развития по-прежнему сохраняются риски, среди которых называется появление новых штаммов коронавируса.

Несмотря на то, что во многих странах стартовала вакцинация, в МВФ беспокоятся касательно рисков, которые связаны с пандемией коронавируса. В настоящее время многое зависит от того, насколько успешным будет результат борьбы с мутирующим вирусом и вакцинами. Все еще сохраняется большая неопределенность и дальнейшие перспективы разных государств сильно отличаются.

МВФ немного снизил прогноз для еврозоны. Экономика региона в этом году вырастет лишь на 4,2%. Экономическая активность в данному регионе замедлилась в последнем квартале 2020 года и ожидается, что эта тенденция сохранится в первой половине 2021 года. В то же время МВФ не ожидает того, что еврозона вернется к уровням конца 2019 года как минимум до конца 2022 года.

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вторник 26.01.2021 | 16:19
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