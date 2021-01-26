Финансовый рынок: Компания ​General Electric отчиталась о прибыли в Q4

Компания ожидает, что скорректированная прибыль на акцию будет в диапазоне от 0,15 до 0,25 доллара за 2021 год. Аналитики ожидают, что годовая прибыль составит $0,38 на акцию. Прогнозируется, что свободный денежный поток GE Industrial составит от 2,5 до 4,5 млрд долларов.

В ходе предпродажных торгов во вторник акции GE торговалась на уровне $11,83 с повышением на $ 0,84.

General Electric сообщила, что ее чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, в четвертом квартале выросла до $2,44 млрд, или $0,27 на акцию, с $538 млн, или $0,06 на акцию в том же квартале прошлого года.

Скорректированная прибыль на акцию в четвертом квартале составила $0,08 по сравнению с $0,20 в предыдущем году. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали, что компания сообщит о прибыли в размере $0,09 на акцию.

Общая выручка за четвертый квартал упала на 16% до $21,93 млрд с $26,24 млрд в предыдущем году. Аналитики ожидали, что выручка за квартал составит $21,83 млрд.

Выручка энергетического сегмента в размере $5,4 млрд была неизменной по отчетным данным и снизилась на 1%, при этом доход от Gas Power снизился на 3%, а выручка от электроэнергии выросла на 5%.

Выручка сегмента возобновляемых источников энергии снизилась на 6%. Выручка авиационного сектора составила $5,8 млрд.

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