Финансовый рынок: ФНС начала запрашивать у торговых сетей планы по квартальному росту цен

Ранее налоговая служба не проявляла такого интереса к данной информации и причина, по которой делаются такие запросы, многим компаниям остается непонятной. На просьбу разъяснить ситуацию пресс-служба ФНС не ответила, а Минпромторг не имеет никакого отношения касательно этой информации.

Есть только сведения о том, что налоговой службе компании передали данные только касательно фактического роста цен, а готовить планы повышения отказались. Свою позицию они аргументировали коммерческой тайной. Многие считают, что происходящее означает подготовку к дальнейшему расширению государственного регулирования цен.

В конце 2020 года правительство, по требованию В. Путина, установило предельные цены для таких продуктов, как масло и сахар. В результате этого, небольшие торговые сети столкнулись с товарным дефицитом. В дешевом сегменте стоимость продуктов выросла до максимально разрешенной.

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