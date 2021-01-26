Финансовый рынок: В 2020 году мировые расходы на оборону выросли

Стоимость затрат на нужды военных ведомств фиксируется седьмой год подряд. Еще в 2010 году расходы были равны 1,75 трлн долларов. Эксперты полагают, что в ближайшие пару лет рост замедлится под влиянием пандемии коронавируса. Особенно сильно последствия будут видны в 2022 году, а в 2030 году расходы достигнут от метки 2,32 трлн.

Больше других регионов военные расходы нарастила Европа, однако Северная Америка лидирует в данном показателе. На ее долю приходится 40% затраченных средств. Далее по рейтингу идут страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Западная Европа.В 2030 году баланс может сместиться в сторону АТР. Ранее сообщалось, что доля крупнейших компаний, которые занимаются производством оружия на мировом рынке в 2019 году снизилась с 8,6% до 3,9%.

В то же время, доля Ближнего Востока и Северной Африки составляет 9%, а Латинской Америки – 3 %. Наименьший показатель приходится на страны Африки к югу от Сахары – всего 1%.

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