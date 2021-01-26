Финансовый рынок: Швейцарский банк UBS опубликовал данные о прибыли в IV квартале

Прибыль до налогообложения составила $2,06 млрд, что на 122% больше по отношению к прошлому году.

Операционная прибыль выросла до $8,12 млрд с $7,05 млрд в прошедшем году.

Кроме того, компания заявила, что намерена предложить дивиденды по обыкновенным акциям на 2020 год в размере $0,37 на акцию. При условии утверждения акционерами дивидендов на годовом общем собрании, запланированном на 8 апреля. Дивиденды будут выплачены 15 апреля, зарегистрированным акционерам 14 апреля.

Банк UBS также заявил, что намерен выкупить до $1,1 млрд акций в первом квартале.

В первом квартале 2021 года компания планирует выкупить оставшиеся бумаги на сумму 100 млн швейцарских франков из существующей трехлетней программы выкупа акций, одновременно запустив новую трехлетнюю программу в объеме до 4 млрд франков, из которых 1 млрд долларов. Срок реализации программы — первый квартал 2021 года.

UBS заявил, что "настроения инвесторов улучшились в четвертом квартале 2020 года, в основном благодаря значительному восстановлению экономической активности, наблюдавшемуся в третьем квартале, в сочетании с большим оптимизмом относительно доступности и эффективного распространения вакцин Covid-19, а также продолжение фискального и денежно-кредитного стимулирования, которое способствовало формированию в целом более позитивных взглядов на сроки и масштабы устойчивого экономического подъема".

Банк прогнозирует, что на выручку в первом квартале 2021 года положительно повлияют сезонные факторы, такие как более высокая клиентская активность, по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

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