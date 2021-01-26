Курс доллара: Американская валюта растет относительно евро

Фондовые игроки переключили свое внимание на безопасные активы, поскольку в мире продолжается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, несмотря на начавшуюся вакцинацию населения.

"Инвесторы уходят от рисков на фоне негативной статистики Covid-19", — сообщил эксперт Mizuho Bank Вишну Варатан.

Согласно заявлению эксперта, у инвесторов увеличились опасения, что за программу помощи по восстановлению экономики Соединенных Штатов главы Белого дома Джо Байдена не проголосуют в Конгрессе на фоне сильного сопротивления со стороны республиканской оппозиции.

Индекс ICE, отвечающий за курс американского доллара по отношению в валютной корзине вырос на 0,1%, а расширенный WSJ Dollar Index — на 0,1%.

Единая европейская валюта снизилась относительно доллара США до уровня $1,2126.

Доллар США подешевел по отношению к японской иене до отметки в 103,71.

Сегодня ФРС Соединенных Штатов начнет свое собрание по определению курса денежно-кредитной политики. Эксперты прогнозируют сохранение ключевой процентной ставки, а инвесторы будут внимательно следить за программой по выкупу финансовых активов.

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