Финансовый рынок: ЕЦБ принял решение создать центр по изменению климата

О проблемах климата заявила глава ЕЦБ К. Лагард. Она считает, что центр очень нужен ЕЦБ, поскольку позволяет решительно заняться этой проблемой. По ее словам, новое подразделение позволит сформировать климатическую повестку ЕЦБ.

Планируется, что новый центр будет насчитывать примерно десять сотрудников, которые будут работать совместно с другими сотрудниками банка. Центр будет подчиняться главе ЕЦБ, которая курирует деятельность регулятора в сфере изменения климата и стабильного финансирования. Новая структура должна будет начать работу в этом году. Создание такого центра, по словам К. Лагард, отражает растущее значение изменения климата для экономики и политики ЕЦБ.

Некоторые аналитики отмечают, что ЕЦБ должен учитывать последствия изменения климата в своем экономическом анализе и реализации политики. ЕЦБ, благодаря анализу климатических проблем, сможет внести свой вклад и дать точную оценку.

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