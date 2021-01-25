Финансовый рынок: Мировой ВВП в 2020 году снизился на 4,3%

Ожидаемое в этом году восстановление в 2021 году на уровне 4,7% вряд ли компенсирует потери прошлого. Отмечается, что в 2009 году во время рецессии мировой объем производства снизился на 1,7%.

Согласно докладу, объем мировой торговли сократился примерно на 7,6% на фоне массовых сбоев в глобальных цепочках поставок и туристических потоках. Пандемия сильнее всего ударила по развитым экономикам, учитывая те строгие меры изоляции, которые ввели многие страны Европы и несколько американских штатов.

По словам авторов доклада, вторая волна пандемии, которую ожидают многие страны, вряд ли позволит ожидать быстрого восстановления. В то же время отмечается, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в Южной Азии испытывают резкий спад. На фоне устойчивого восстановления экономики Китая прогнозируется рост экономики стран Восточной Азии на 6,4% в 2021 году.

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