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ЦБ РФ обсуждает возможность перекрыть каналы вывода денег за границу
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ЦБ РФ обсуждает возможность перекрыть каналы вывода денег за границу

Данные ведомства хотят ввести запрет на перевод средств по исполнительным листам за пределы российской юрисдикции
​Российский Центробанк совместно с Минюстом начали обсуждать возможность перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за границу. 

Данные ведомства хотят ввести запрет на перевод средств по исполнительным листам за пределы российской юрисдикции.Разрабатывается соответствующий законопроект, о чем подтверждается из нескольких источников. В том случае, если законопроект будет принят, что для того чтобы получить взысканные деньги компаниям или гражданам нужно будет иметь собственный счет в российском банке.

Впервые подобная идея возникла зимой 2019 года, однако разработка была отложена из-за ряда претензий. О необходимости такой разработки стали говорить после того, как многие мошенники пользовались тем, что российские банки обязаны переводить деньги компании-должника зарубежному контрагенту даже в том случае, если есть подозрение, что речь идет об отмывании денег. С такой схемой было довольно сложно бороться.

Ранее Минфин подготовил законопроект, который позволяет ФТС вводить новые полномочия для борьбы с выводом средств за рубеж.

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понедельник 25.01.2021 | 21:49
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