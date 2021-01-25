Финансовый рынок: Немецкая экономика показывает практически нулевой рост

​Показатели индекса деловой активности экономики Германии снизились до шестимесячного минимума. Это связано с тем, что вторая волна коронавируса повлияла на восстановление экономических показателей страны.

Многие немецкие бизнесмены теряют оптимизм. По их словам, первый квартал нового года по-прежнему довольно сложен для страны, поскольку потери в сфере услуг довольно велики. Напомним, что Германия продлила карантинные ограничения. Некоторые из них будут действовать до середины февраля.

В минувшем году ВВП Германии снизился на пять процентов, а в 2021 году ожидается его спад на 3%. В то же время, есть мнение экспертов, что экономику страны может постигнуть неудача в том случае, если власти захотят продлить жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса еще на несколько месяцев. Об этом говорят представители Центробанка страны.В ЦБ также отметили, что за последние три месяца немецкая экономика демонстрирует нулевой рост, поскольку спад в гостиничном бизнесе был компенсирован определенным ростом в сфере промышленности.

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