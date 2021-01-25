Финансовый рынок: Ресторанный бизнес РФ хочет отмены НДС

Такая мера позволит отрасли преодолеть сложный период. Ожидается, что доходы в 2021 году будут довольно низкими. НДС является одним из самых главных для страны налогов. По сути, это второй по приоритету источник выручки после налогов в нефтегазовом секторе. Ранее данный сектор никак не затрагивали меры, которые были бы направлены на поддержку экономики страны.По словам президента Федерации рестораторов РФ И. Бухарова, своего бизнеса в Москве лишилось более 40% предпринимателей. Часть из них вынуждена была продать свои предприятия за долги.

Ранее в Госдуме предлагали сделать нулевой ставку НДС на продукты питания, которые покупатели приобретают на дом. Также обсуждался вопрос отменить НДС на продукты для пенсионеров и малоимущих.

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