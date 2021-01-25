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Финансовый рынок: Ресторанный бизнес РФ хочет отмены НДС
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Финансовый рынок: Ресторанный бизнес РФ хочет отмены НДС

Ранее в Госдуме предлагали сделать нулевой ставку НДС
​Московские власти направили обращение к российскому правительству с предложением освободить ресторанный бизнес от налога на добавленную стоимость. Освободить предлагается частично либо полностью. Данная инициатива была поддержана со стороны Минэкономразвития.

Такая мера позволит отрасли преодолеть сложный период. Ожидается, что доходы в 2021 году будут довольно низкими. НДС является одним из самых главных для страны налогов. По сути, это второй по приоритету источник выручки после налогов в нефтегазовом секторе. Ранее данный сектор никак не затрагивали меры, которые были бы направлены на поддержку экономики страны.По словам президента Федерации рестораторов РФ И. Бухарова, своего бизнеса в Москве лишилось более 40% предпринимателей. Часть из них вынуждена была продать свои предприятия за долги.

Ранее в Госдуме предлагали сделать нулевой ставку НДС на продукты питания, которые покупатели приобретают на дом. Также обсуждался вопрос отменить НДС на продукты для пенсионеров и малоимущих.



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понедельник 25.01.2021 | 17:28
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