Фондовый рынок: Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 25 января

На прошлой неделе Эндрю Левый, управляющий партнер компании Citron, занимающейся короткими продажами, заявил, что отказывается от акций GameStop из-за преследований со стороны быков.

Акции Tesla подорожали на 1,19% после того, как аналитики продолжили выкладывать свои ожидания в отношении производителя электромобилей в преддверии его прибыли за четвертый квартал.

Tesla планирует отчитаться о прибыли в среду.

Бумаги Apple поднялись на 2,7% после того, как аналитик Wedbush Дэн Айвз повысил целевую цену на акции до $175, поскольку он ожидает, что технологический гигант опубликует хорошие финансовые результаты.

Айвз заявил, что "ажиотаж Apple по поводу iPhone 12 стал реальностью" во главе с Азией. Айвз повысил свой прогноз продаж iPhone 12 на 35% до более чем 90 миллионов.

"Мы не наблюдали такой тенденции роста продаж Apple в течение ряда лет, и единственная аналогичная ситуация для iPhone, согласно нашему анализу, — это продажи iPhone 6 в 2014 году", — написал Айвз.

Айвз спрогнозировал, что рыночная стоимость компании Apple в течение следующих 12 месяцев достигнет $3 трлн.

Акции подскочили на 35,04% на премаркете после того, как оператор сети кинотеатров заявил, что привлек $917 млн, что полностью снимает банкротство и позволяет ему начать свой "финансовый подъем"

Ценные бумаги Merck упали на 1,2% после того, как компания остановила свою зарождающуюся программу разработки вакцины против коронавируса, сославшись на "плохой иммунный ответ" в ранних испытаниях.

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