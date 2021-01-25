Курс рубля: Российская валюта растет относительно доллара

Рубль укрепился на 0,8% по отношению к доллару и торгуется на отметке 74,96 после снижения на 2% на предыдущей сессии.

Российская национальная валюта подорожала на 0,7% до 90,98 по отношению к евро, отойдя от показателя 91,6875, самого низкого уровня с 5 января.

Риск санкций оставался в центре внимания после того, как в субботу полиция задержала более 3000 человек и применила силу для разгона митингов по всей России, которые прошли с требованиями освободить Навального.

По словам BCS Global Markets, это был "нервный конец нервной недели". Кремль в воскресенье выразил готовность поговорить с президентом Джо Байденом и его новой администрацией США, но, учитывая, что отношения между двумя странами находятся на катастрофически низком уровне, смог только обвинить Вашингтон во вмешательстве в субботние протесты.

"Политика Байдена в отношении России остается неясной, и, учитывая недавний поток новостей, инвесторы могут с подозрением относиться к российским активам", - добавили в BCS.

Нефть марки Brent, являющаяся мировым эталоном для основного экспорта России, подорожала на 0,4% до 55,63 долл/барр.Российские фондовые индексы восстанавливались.

Индекс РТС вырос на 1,7% до 1441,7 пункта. Индекс Московской биржи вырос на 1,1% до 3 420,1 пункта.

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