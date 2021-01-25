Финансовый рынок: Компания Philips Electronics отчиталась о прибыли в IV квартале

Прибыль на акцию составила €0,66 по сравнению с €0,60 относительно аналогичного периода в прошлом году.

Прибыль от продолжающейся деятельности выросла до €608 млн с €550 млн в прошлом году.

Скорректированная прибыль на акцию составила €0,94 по сравнению с €0,83 в прошлом году. Маржа по скорректированной EBITA улучшилась на 110 базисных пунктов до 19,0%.

Продажи в четвертом квартале выросли на 1% до €6 млрд с €5,96 млрд в прошедшем году. Сопоставимый рост продаж составил 7%. Прием заказов увеличился на 7%.

Кроме того, компания предложила дивиденды в размере €0,85 на акцию наличными или акциями по усмотрению акционера.

В 2021 году Philips планирует увеличить сопоставимые продажи за счет уверенного роста реализаций в сфере диагностики и лечения, а также личного здоровья. Компания прогнозирует подъем скорректированной рентабельности EBITA на 60-80 базисных пунктов.

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