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Финансовый рынок: Деловая активность в Европе замедлилась из-за новых штаммов коронавируса
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Финансовый рынок: Деловая активность в Европе замедлилась из-за новых штаммов коронавируса

В январе 2021 года показатель индекса деловой активности (PMI) снизился до своего двухмесячного минимума
​Деловая активность в Европе снова замедлилась из-за появления новых штаммов коронавируса. 

Помимо этого, ситуация осложняется тем, что процедура вакцинации в ЕС будет проходить недостаточно быстро.

В январе 2021 года показатель индекса деловой активности (PMI) снизился до своего двухмесячного минимума – 47,5 пункта.  Данное снижение произошло на фоне введения в странах более строгих ограничений ввиду пандемии коронавируса.  Как полагает, главный экономист агентства IHS Markit К. Уильясон, такими темпами все более неизбежной становится двойная рецессия в еврозоне. 

Ранее глава ЕЦБ заявила о том, что коронавирус все еще представляет серьезный риск для многих европейских стран.  В  этом году ожидают, что экономика Еврозоны продолжит сокращаться. На сегодняшний день ограничительные меры введены во многих странах и продлятся они как минимум до конца января. Необходимость таких ограничений является рост количества заболевших в конце осени и начале зимы.

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воскресенье 24.01.2021 | 11:54
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