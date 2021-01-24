Финансовый рынок: Деловая активность в Европе замедлилась из-за новых штаммов коронавируса

Помимо этого, ситуация осложняется тем, что процедура вакцинации в ЕС будет проходить недостаточно быстро.

В январе 2021 года показатель индекса деловой активности (PMI) снизился до своего двухмесячного минимума – 47,5 пункта. Данное снижение произошло на фоне введения в странах более строгих ограничений ввиду пандемии коронавируса. Как полагает, главный экономист агентства IHS Markit К. Уильясон, такими темпами все более неизбежной становится двойная рецессия в еврозоне.

Ранее глава ЕЦБ заявила о том, что коронавирус все еще представляет серьезный риск для многих европейских стран. В этом году ожидают, что экономика Еврозоны продолжит сокращаться. На сегодняшний день ограничительные меры введены во многих странах и продлятся они как минимум до конца января. Необходимость таких ограничений является рост количества заболевших в конце осени и начале зимы.

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