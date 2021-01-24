Финансовый рынок: В России выдали рекордное количество кредитов

Это стало рекордным показателем за всю историю проводимых наблюдений. Данный показатель вырос на 4% год к году.Средняя сумма кредита также обновила максимум в 355 тысяч рублей. Если сравнивать с прошлогодним показателем средний размер чека вырос на 12%. На данный рост оказал влияние и отложенный спрос, сезонный фактор распродаж на праздники и пониженные процентные ставки.

Количество выданных займов снизилось на 9% ежегодно. В 2021 году участники рынка рассчитывают на то, что потребительское кредитование будет постепенно восстанавливаться по мере того, как будет улучшаться экономическая ситуация и расти доходы населения.

Ранее говорилось о том, что треть россиян готовы не отдавать кредит банку, однако в то же время осуждают невозврат займа своему знакомому и родственнику. В стране существенно вырастет количество злостных неплательщиков по кредитам за прошлый год.

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