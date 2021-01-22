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Финансовый рынок: ЕЦБ хочет изменить денежно-кредитную политику
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Финансовый рынок: ЕЦБ хочет изменить денежно-кредитную политику

Последние комментарии главы ЕЦБ К. Лагард свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем Центробанк не будет еще сильнее снижать ключевые ставки,
​Европейский Центробанк намерен изменить денежно-кредитную политикку, и, скорее всего, намерен взять паузу в дальнейшем смягчении. 

Таким образом, можно говорить о том, что регулятор не будет спасать экономику еврозоны, которая пострадала от коронавирусного кризиса.

По мнению аналитиков, последние комментарии главы ЕЦБ К. Лагард свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем Центробанк не будет еще сильнее снижать ключевые ставки, даже несмотря на то, что прогнозируется ухудшение прогнозов экономического роста в большинстве государств ввиду новых коронавирусных ограничений и закрытий.

Также ЕЦБ намерен отойти от строгого соблюдения цели по обеспечению среднего уровня инфляции в еврозоне на уровне двух процентов годовых. Как полагают финансисты, цель будет сохраняться, однако на ее достижение будет отводиться гораздо больше времени.

Ключевым целевыми показателем для регулятора в ближайшем будущем будет достижение оптимальных финансовых условий. Новая цель ЕЦБ никак не противоречит старой, отмечают аналитики.

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пятница 22.01.2021 | 14:55
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