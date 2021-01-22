Финансовый рынок: Компания Intel отчиталась о прибыли в IV квартале

Компания Intel сообщила о прибыли за четвертый квартал в $5,9 млрд или $1,42 на акцию по сравнению с $6,9 млрд или $1,58 на акцию в прошлом году.

Скорректированная прибыль составила $1,52 на акцию. Эксперты, опрошенные Thomson Reuters, оценили прибыль в $1,10 на акцию.

Выручка Intel опустилась на 1% до $20,0 млрд по сравнению с прошлогодней выручкой в $20,2 млрд. Аналитики прогнозировали выручку в размере $17,5 млрд.

Компания заявила, что ее выручка за четвертый квартал превзошла предыдущие ожидания благодаря рекордной выручке от продаж ПК: объемы ПК выросли на 33% по сравнению с прошлым годом благодаря рекордным продажам ноутбуков.

В первом квартале Intel ожидает, что выручка составит около $17,5 млрд, а скорректированная прибыль — около $1,10 на акцию. Аналитики оценивают прибыль в $0,93.

Intel увеличила дивиденды на 5% до $1,39 на акцию в год. Компания объявила квартальные дивиденды в размере $34,75 на акцию, подлежащие выплате 1 марта, зарегистрированным акционерам 7 февраля.

В настоящее время бумаги Intel торгуется на уровне $62,46.​

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