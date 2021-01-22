МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
Финансовый рынок: ЕЦБ сохранил ключевые ставки без изменений
logo

Финансовый рынок: ЕЦБ сохранил ключевые ставки без изменений

Финансовый регулятор оставил на прежнем уровне размер программы выкупа PEPP
В четверг руководство Европейского центрального банка утвердило решение оставить основные процентные ставки и программу по приобретению финактивов на прежнем уровне. 

На своем совещании управление главного финансового регулятора Европы проголосовало за сохранение основной ставки на нулевом уровне, по депозитам — на отметке -0,5%, а по кредитам 0,25%.

Управление банком сообщило, что будет продолжать поддерживать основные ставки на нынешнем уровне до того времени, пока инфляция не приблизится к установленному показателю в 2%.

Финансовый регулятор оставил на прежнем уровне размер программы выкупа PEPP.

Управление банка на своем последнем заседании приняло решение нарастить объем PEPP на €500 млрд евро, а время рабаты программы увеличить до начала апреля 2022 года.

Центробанк Европы заверил, что приобретение финактивов будет продолжаться до снижения влияния пандемии коронавируса на экономику Европейского союза.  

Размер и прогноз по программе приобретения финактивов были оставлены на прежнем уровне. Ежемесячное приобретение финактивов на сумму €20 млрд будет сохранено.



Читайте также: Финансовый рынок: Банки РФ хотят изучить сведения о покупках россиян

пятница 22.01.2021 | 09:11
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok