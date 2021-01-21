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Финансовый рынок: Китай намерен ввести санкции против США
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Финансовый рынок: Китай намерен ввести санкции против США

Это связано с тем, что власти КНР полагают, что эти люди подорвали отношения между двумя государствами в угоду собственным интересам
​Китай принял решение ввести санкции против бывшего госсекретаря США М. Помпео и некоторых других членов администрации Д. Трампа. 

Это связано с тем, что власти КНР полагают, что эти люди подорвали отношения между двумя государствами в угоду собственным интересам. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными, отметил представитель МИД КНДР Хуа Чуньин.Санкции со стороны Китая касательно ряда представителей администрации бывшего американского президента стали своего рода ответом на их ошибочные действия, которые попросту подрывают суверенитет Китая и являются ничем иным, как вмешательством во внутренние дела КНР.

Данный шаг демонстрирует всю решимость Пекина отстаивать собственные национальные интересы. В свою очередь, в США назвали введение санкций именно в день инаугурации нового президента страны довольно непродуктивным шагом. Америка полагает, что это является попыткой своего рода игры, которая направлена на внесение раскола между двумя партиями. Представитель СНБ Э. Хорн призвала всех граждан США подвергнуть критике решение Китая.

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четверг 21.01.2021 | 18:16
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