Финансовый рынок: Компания Travelers отчиталась о прибыли в IV квартале

Travelers заявил, что основная прибыль за три месяца, закончившихся в декабре, составила $4,91 на акцию, что на 54% больше, чем за тот же период прошлого года и значительно превосходит прогноз аналитиков в $3,18 на акцию. Выручка группы выросла на 4% до $8,4 млрд, значительно превзойдя ожидания аналитиков.

Чистый инвестиционный доход вырос на 9,9% до $677 млн, в то время как чистые премии выросли на 3% до $7,27 млрд. По заявлению Travelers, основная рентабельность капитала за квартал составила 21%, в то время как ее комбинированный коэффициент, ключевой показатель прибыли страховой отрасли, снизился на 5,7 пункта до 86,7%.

"Наша способность добиваться высоких результатов в этот тяжёлый год отражает наше качество андеррайтинга, наших передовых данных и аналитики, а также самоотверженность наших сотрудников", — сообщил генеральный директор Алан Шнитцер.

Акции Travelers, входящие в Dow, выросли на 2,1% на предпродажных торгах сразу после публикации отчетности, что указывает на начальную цену в $148,12 за штуку.

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