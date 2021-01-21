Финансовый рынок: Российский малый бизнес понес значительные убытки в прошлом году

В то же время, наибольшие убытки российские компании понесли в третьем квартале, уже после того как были сняты карантинные ограничения. Больше всего в период с апреля по сентябрь пострадали туристические агентства. Также выручка существенно снизилась в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса и на рынке недвижимости. Больше всего денег потеряла сфера оптовой торговли.

За последние десять месяцев задолженность компаний по кредитам выросла на целых 17%. Согласно ранее озвученному стрессовому сценарию, в 2021 году оборот малых предприятий может снизиться еще на триллион рублей. Согласно базовому сценарию, наоборот, вырастет на 1,3 трлн рублей.

Потери малого и среднего бизнеса составили как минимум 126 млрд долларов в 2020 году. Наибольшую сумму убытков потерпела сфера услуг. На убытки повлияли ограничения в США, Китае и странах ЕС. На данные страны приходится около 63% глобального импорта и почти 64% товарного экспорта.

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