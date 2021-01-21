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Форекс: ЦБ Индонезии сохранил основные ставки на прежнем уровне
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Форекс: ЦБ Индонезии сохранил основные ставки на прежнем уровне

Главный финансовый регулятор Индонезии оставил процентную ставку по депозитам на отметке 3,00%
На своем Центробанк Индонезии сохранил свои основные процентные ставки на прежнем уровне, после их снижения на 125 базисных пунктов в 2020 году.

Руководство Банка Индонезии утвердило решение оставить ставку семидневного обратного РЕПО BI на отметке 3,75%. В последний месяц осени 2020 года финансовый регулятор опустил ставку на 0,25 пункта.

Главный финансовый регулятор Индонезии оставил процентную ставку по депозитам на отметке 3,00% и ставку по кредитам на отметке 4,50%.

Финансовый регулятор подтвердил, что это решение соответствует прогнозу относительно низкой инфляции и сохранения внешней стабильности, а также усилий по поддержке восстановления экономики.

Прогнозируется, что в 2021 году дефицит текущего счета составит от 1 до 2% ВВП страны. Кроме того, банк отметил, что обменный курс валюты укрепился в результате стабилизационных мер и продолжающегося притока иностранного капитала.

Ожидается, что в этом году инфляция останется в пределах целевого диапазона 2–4%. Банк заявил, что по прежнему привержен поддержанию стабильности цен и усилению координации политики с правительством, чтобы довести инфляцию до целевого уровня.

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четверг 21.01.2021 | 10:32
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