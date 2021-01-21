Форекс: Центробанк Японии сохранил ДКП прежней

Правление проголосовало за сохранение отрицательной процентной ставки по депозитам коммерческих банков в Центробанке на уровне -0,1%.

Банк продолжит закупку государственных облигаций Японии без установления верхнего предела, чтобы доходность 10-летних JGB оставалась на уровне около 0%. Целевой объем программы выкупа биржевых индексных фондов оставлен на уровне $116 млрд.

Финансовый регулятор намерен отчитаться по результатам проводимой им оценки ДКП в марте. Руководитель ЦБ Японии Харухико Курода сообщил, что банк не будет менять свой подход к монетарной политике.

Банк повысил прогноз роста ВВП на 2021 финансовый год с 3,6% до 3,9%. Аналогичным образом прогноз роста на 2022 финансовый год был повышен до 1,8% с 1,6%.

Центробанк ожидает, что потребительские цены вырастут на 0,5% в 2021 финансовом году вместо 0,4%, прогнозируемого в октябре. В то же время прогноз инфляции на 2022 финансовый год был сохранен на уровне 0,7%.

Финансовый регулятор заявил, что риски как для экономической активности, так и для цен были смещены в сторону снижения, в основном, из-за воздействия пандемии Covid-19.

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