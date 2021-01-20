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Банк Франции сообщил об успешном тестировании цифровой валюты
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Банк Франции сообщил об успешном тестировании цифровой валюты

Данный проект был начат 17 декабря
​Банк Франции протестировал цифровую валюту CBDC в рамках пилотного проекта с размещением токенизированных акций на сумму более 2 млн евро. Регулятор впервые воспользовался для этого частной блокчейн-платформой.

Данный проект был начат 17 декабря. В рамках проводимого эксперимента инвесторы приобретали и покупали паи валютного фонда на базе блокчейна британской компании SETL. Расчеты  проводились в цифровой валюте, которая была выпущена при помощи DLT-технологии.

Этот эксперимент потребовал от центробанка отдельной разработки и внедрения смарт-контрактов. По заявлению представителей ЦБ, этот эксперимент является существенным прогрессом по оценке эффективности и устойчивости урегулирования финансовых активов в блокчейн-среде. Это будет способствовать успешному функционированию реальной экономики.

Банк Франции начал тестирование цифровой валюты в марте прошлого года. Уже в мае регулятор сообщил об успешных испытаниях данной валюты для межбанковских платежей. Всего пилотных проектов, по заявлению Центробанка, планируется восемь.

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среда 20.01.2021 | 21:19
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