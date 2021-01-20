Финансовый рынок: ЕС решил укрепить собственную валюту

Евросоюз столкнулся с определенными трудностями после санкционной политики со стороны США касательно Ирана. Данные ограничения коснулись европейских банков и компаний, а также граждан ЕС, которые сотрудничают с исламской республикой.

Применение односторонних санкций третьими странами серьезно повлияло на способность ЕС и его членов продвигать собственные внешнеполитические цели, а также соблюдать международные соглашения. В то же время сложно реализовывать механизм управления двусторонними отношениями с государствами, на которые распространяются санкции.

Европа стремится защитить собственные стратегические интересы и поэтому ставит перед собой цель укрепить собственную валюту. Евро стал самой популярной валютой для совершения глобальных платежей в октябре минувшего года. Впервые с февраля 2013 года случилось так, что евро удалось обогнать доллар , но примерно 85% всех валютных операций все еще проводится с долларом.

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