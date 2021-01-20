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Фондовый рынок: Россия сократила вложения в госдолг США
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Фондовый рынок: Россия сократила вложения в госдолг США

Россия уменьшила вложения в государственные облигации более чем на 19%
​В ноябре 2020 года Россия резко сократила вложения в госдолг США. Об этом стало известно  из данных американского Минфина.

Россия уменьшила вложения в государственные облигации более чем на 19% (примерно до 4,9 млрд долларов). Сегодня краткосрочные облигации, которыми владеет Россия, оценивается в 3,4 млрд долларов.  Долгосрочные облигации оцениваются  на сумму примерно в  1,56 млрд  долларов.

Буквально месяц тому Россия наращивала вложения в американские ценные бумаги. Россия сегодня не входит в число крупнейших держателей госдолга США. Она резко сократила свои вложения еще в 2018 году. Ранее их сумма равнялась 96 млрд долларов США. Наибольшее количество американских гособлигаций находится в руках Японии, Китая и Великобритании.

Власти США ожидают, что госдолг страны вырастет с 98% ВВП в 2020 году до 195% в 2050-м. Причиной такого роста стал экономический кризис, который вызван пандемией коронавируса. Ожидается, что в 2021 году госдолг на фоне бюджетного дефицита выйдет за пределы 100%.

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среда 20.01.2021 | 19:55
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