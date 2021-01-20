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Финансовый рынок: Банки РФ хотят изучить сведения о покупках россиян
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Финансовый рынок: Банки РФ хотят изучить сведения о покупках россиян

Такого рода оценка кредитоспособности подразумевает изучение суммы закупок и торговых точек, которые человек посещает
​Российские банки в настоящее время намерены изучить возможность предоставления кредитным учреждениям и микрофинансовым организациям сведений о покупках россиян. 

Это необходимо для того чтобы банки могли качественнее оценивать доходы и точно рассчитывать показатель долговой нагрузки.Банкам необходимо рассчитать предельную долговую нагрузку при выдаче займов с конца 2019 года. Банк России хочет внедрить такую процедуру как транзакционный скоринг.

Такого рода оценка кредитоспособности подразумевает изучение суммы закупок и торговых точек, которые человек посещает. Таким образом, чем выше сумма покупок, тем больший шанс получить одобрение по кредиту.

Новые правила могут начать действовать в 2021-2022 годах. Также в России планируют создать нормативную базу, которая позволит дистанционно взаимодействовать финансовым организациям и другим структурам. Ранее говорилось о том, что уровень одобрения кредитов в банках в период коронавирусной пандемии снизился до минимума за последние три года. Кредитные учреждения одобрили менее 34% заявок на получение розничных кредитов.

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среда 20.01.2021 | 19:18
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