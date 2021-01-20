Финансовый рынок: Компания Procter & Gamble опубликовала финансовый отчет за II квартал

Procter & Gamble сообщила, что основная прибыль за три месяца, закончившихся в декабре, во втором финансовом квартале компании, была зафиксирована на уровне $1,64 на акцию, что на 15,5% больше, чем за тот же период прошлого года, и значительно выше ожиданий аналитиков в $1,51 на акцию. По данным Procter & Gamble, выручка компании выросла на 8% до $19,7 млрд. Экономисты ожидали данный показатель на уровне $19,27 млрд.

Прогнозируя вторую половину своего финансового года, которая заканчивается в июне, Procter & Gamble заявила, что ожидает рост продаж на уровне от 5% до 6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4-5%, а также увеличение основной прибыли на 8% — 10%.

"Мы показали еще один хороший квартал по всем ключевым показателям — выручке, чистой прибыли и денежным средствам", - сказал генеральный директор Дэвид Тейлор. "Мы по-прежнему сосредоточены на реализации наших стратегий, которые позволили нам обеспечить сбалансированный рост".

Продажи тканей и товаров для дома, включая чистящие средства, такие как Comet, Joy, Febreze и Cascade, выросли на 12% по сравнению с прошлым годом в то время как продажи в сегментах детских, женских и семейных товаров снизились. Продажи косметики выросли на 6%. По данным Procter & Gamble, продажи средств личной гигиены, включая средства по уходу за кожей, выросли на 5% по сравнению с прошлым годом.

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