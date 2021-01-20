Финансовый рынок: ЦБ Малайзии сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Комитет по денежно-кредитной политике банка Negara Malaysia решил оставить процентную ставку овернайт на уровне 1,75%. Экономисты прогнозировали снижение на 0,25 базисного пункта.

Банк заявил, что он по-прежнему готов в случае необходимости к использованию соответствующих финансовых инструментов для создания благоприятных условий к устойчивому экономическому подъему.

Требование обязательных резервов, или коэффициент SRR, был сохранен на уровне 2,00%.

Ожидалось, что экономический рост в 2020 году будет около нижней границы ранее прогнозируемого диапазона. Комитет заявил, что на краткосрочные перспективы роста экономики повлияло повторное введение более строгих карантинных ограничений по сдерживанию пандемии Covid-19, хотя влияние будет менее серьезным, чем в 2020 году.

По прогнозам, экономический рост улучшится со второго квартала за счет восстановления мирового спроса, сокращения расходов государственного и частного секторов.

В 2021 году общий уровень инфляции прогнозировался выше, в первую очередь, из-за более высоких мировых цен на нефть. В то же время ожидается, что базовая инфляция останется низкой на фоне сохранения резервных мощностей в экономике.

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