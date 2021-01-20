Финансовый рынок: Согласно обзору Deutsche Bank акции Tesla снизятся вдвое

Deutsche Bank опросил 627 экспертов финансового рынка, 89% респондентов заявили, что некоторые активы находятся в зоне "пузыря", о чем впервые сообщил CNBC.

"Отвечая на вопрос о судьбе биткоина и акций Tesla за 12 месяцев, эксперты ответили, что бумаги автопроизводителя демонстрируют потенциальный «технологический пузырь» и, скорее всего, упадут вдвое, поскольку Tesla более уязвима", — сообщил Deutsche Банк.

Респонденты оценили биткоин на 10 из 10 по шкале финансового "пузыря", в то время как акции технологических компаний США в целом получили оценку 7,9.

Тем не менее, Deutsche Bank отметил, что респонденты считают, что "легкие денежно-кредитные ситуации", скорее всего, сохранятся до 2021 года, так как ФРС вряд ли ужесточит денежно-кредитную политику до конца года.

В начале января в результате стремительного ралли биткоин достиг рекордного уровня в $41 429,38, торгуясь ниже уровня $10 000 в июле 2020 года.

На данный момент популярная криптовалюта торгуется на отметке $35 962 доллара.

По мнению аналитиков JPMorgan, биткоин может снова пересечь отметку в $40 000 в ближайшие недели, если интерес инвесторов к Grayscale Bitcoin Trust останется высоким. Если этого не произойдет, криптовалюта рискует упасть еще больше.

Акции Tesla также продемонстрировали огромный 700% рост за последний год, при этом Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обогнав Джеффа Безоса из Amazon.com Inc.

Тем не менее, производитель электромобилей продолжает внушать оптимистичные прогнозы по ценам аналитиков, а Дэниел Айвс из Wedbush называл новый бычий целевой показатель в $1250.

Акции Tesla во вторник торговались на уровне $844,55.

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