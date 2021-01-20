Курс доллара США снижается к большинству мировых валют

Сегодня фондовые игроки продолжают анализировать выступление Джанет Йеллен, кандидата на пост главы Минфина США от Джо Байдена, в финансовом комитете Сената. В ходе своего выступления Джанет Йеллен обратилась к сенаторам с просьбой принять программу Джо Байдена по стимулированию экономики страны. Йеллен еще раз подтвердила, что является сторонником "плавающего" курса доллара, когда его стоимость определяет рынок.

Главным событием среды является инаугурация избранного президента Соединенных Штатов.

Центробанк КНР оставил на прежнем уровне основную процентную ставки по заимствованиям.

В ходе торгов на 9:51 мск единая европейская валюта подорожала относительно американского доллара на 0,2% и достигла отметки в $1,2153.

Евро относительно японской иены проявляет стабильность и торгуется на отметке ¥126,06. Доллар США подешевел в паре с иеной на 0,15% до уровня ¥103,74.

Великобританский фунт вырос по отношению к доллару США на 0,25% до $1,3664.

Доллар по отношению к юаню снизился на 0,21% до ¥6,4651.

Индекс ICE U.S. Dollar снизился на 0,17%. WSJ Dollar упал на 0,16%.

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