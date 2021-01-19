Финансовый рынок: Из России стало уходить больше денег

По словам регулятора, в 2019 году частный сектор России активно наращивал иностранные активы. В 2020 году, наоборот, внешние обязательства начали сокращаться и, соответственно, снизилась задолженность перед нерезидентами.

Российские международные резервы сократились на 13,8 млрд долларов. Главной причиной такого сокращения стала продажа иностранной валюты, которая осуществлялась в рамках бюджетного капитала и погашения суверенного долга.

В начале января рубль был признан самой недооцененной в мире валютой. По мнению аналитиков, одинаковые товары должны в разных странах стоить одинаково. Однако если цена отличается, что это означает, что курс местной валюты сильно занижен или завышен. Согласно расчетам, доллар должен стоить максимум 24 рубля, а не 74.

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