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Финансовый рынок: Из России стало уходить больше денег
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Финансовый рынок: Из России стало уходить больше денег

В начале января рубль был признан самой недооцененной в мире валютой
Из России стали выводить больше денег в два раза, чем в прошлом году. По данным за 2020 год, чистый отток капитала составил 47,8 млрд долларов США. В 2019, для сравнения, данный показатель был на уровне 22,1 млрд долларов. Данные сведения были опубликованы Центробанком России.

По словам регулятора, в 2019 году частный сектор России активно наращивал иностранные активы. В 2020 году, наоборот, внешние обязательства начали сокращаться и, соответственно, снизилась задолженность перед нерезидентами.

Российские международные резервы сократились на 13,8 млрд долларов. Главной причиной такого сокращения стала продажа иностранной валюты, которая осуществлялась в рамках бюджетного капитала  и погашения суверенного долга.

В начале января рубль был признан самой недооцененной в мире валютой. По мнению аналитиков, одинаковые товары должны в разных странах стоить одинаково. Однако если цена отличается, что это означает, что курс местной валюты сильно занижен или завышен. Согласно расчетам, доллар должен стоить максимум 24 рубля, а не 74.

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вторник 19.01.2021 | 21:51
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