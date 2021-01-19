Финансовый рынок: В Германии создали фонд для обхода санкций против строительства "Северного потока-2"

О планах создать такой фонд стало известно в начале января. Тогда говорилось, что данная организация будет заниматься защитой окружающей среды, природы и климата. Также фонд сможет вести коммерческую деятельность. Это означает, что компании, которые участвуют в строительстве газопровода, смогут предоставлять фонду свои услуги и не работать с оператором строительства напрямую.

Как известно, США наложили санкции на строительство трубопровода. Из проекта вынуждены были выйти несколько компаний, включая страховщика Zurich Insurance Group. В то же время норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из России в Германию.

В свою очередь, Россия уже дала свой ответ на американские санкции. По словам пресс-секретаря президента Д. Пескова, российская сторона по-прежнему надеется, что ей удастся достроить проект, несмотря на все препятствия.​

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