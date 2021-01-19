МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Финансовый рынок: В Германии создали фонд для обхода санкций против строительства "Северного потока-2"
logo

Финансовый рынок: В Германии создали фонд для обхода санкций против строительства "Северного потока-2"

США наложили санкции на строительство трубопровода
В Германии был создан экологический фонд, с помощью которого планируется обойти санкции против «Северного потока-2». Данная организация уже начала свою деятельность, отметил министр энергетики земли Мекленбург К. Пегель.

О планах создать такой фонд стало известно в начале января. Тогда говорилось, что данная организация будет заниматься защитой окружающей среды, природы и климата. Также фонд сможет вести коммерческую деятельность. Это означает, что компании, которые участвуют в строительстве газопровода, смогут предоставлять фонду свои услуги и не работать с оператором строительства напрямую. 

Как известно, США наложили санкции на строительство трубопровода. Из проекта вынуждены были выйти несколько компаний, включая страховщика Zurich Insurance Group. В то же время норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из России в Германию.

В свою очередь, Россия уже дала свой ответ на американские санкции. По словам пресс-секретаря президента Д. Пескова, российская сторона по-прежнему надеется, что ей удастся достроить проект, несмотря на все препятствия.​

Читайте также: США и Израиль не поддержали принятие бюджета ООН

вторник 19.01.2021 | 21:20
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok