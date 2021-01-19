Финансовый рынок: Украина не намерена объявлять дефолт в этом году

По его словам, у страны довольно сбалансированный бюджет и власти знают как нужно финансировать дефицит.

Планируемый дефицит бюджета страны составлял 7,5% на прошлый год. В реальности данная цифра не превысила 5,3%. Ожидается, что в 2021 году дефицит бюджета не превысит отметку в 5,5%. По состоянию на 1 декабря объем госдолга равен 84,2 млрд долларов США, из которых внешний долг- 43,3 млрд долларов.

В сентябре страна должна будет вернуть долг в размере двух миллиардов долларов и министр отметит, что к этому времени вариант рефинансирования будет найден. Ранее МВФ обнародовал график погашения задолженностей Украины до 2036 года. В этом году стране нужно выплатить 1,63 миллиарда долларов США. В 2021 году страна должна погасить долг в размере 16млрд долларов, что гораздо больше суммы погашения в 2022 и 2023 годах.

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