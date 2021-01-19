Финансовый рынок: Количество одобренных кредитов снизилось до минимума

Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), удовлетворенными остались только 33,9% всех заявок на розничные кредиты. Это на 3 п.п. меньше, чем было одобрено годом ранее.

В то же время, ужесточение коснулось не всех сегментов. К примеру, кредитные организации даже стали более лояльными к ипотечным заемщикам. Было одобрено 71,3% таких заявок, что связано с развитием программ льготной ипотеки и прихода на рынок заемщиков, у которых есть определенная сумма денег.

Наибольший удар произошел по автокредитованию, в котором доля отказов выросла с 56,5% в 2019 году до 62% в 2020 году. В то же время снизилась выдача необеспеченных кредитов и кредитных карт до 31,2%. Спад кредитования происходил на протяжении нескольких лет. Ранее говорилось о том, что около трети россиян готовы не возвращать кредиты банку, но осуждают невозврат денег родственнику или знакомому.

Читайте также: Финансовый рынок - Китайские власти будут требовать от технологических компаний кредитные сведения их клиентов