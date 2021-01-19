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Финансовый рынок: Goldman Sachs отчитался о прибыли за IV квартал
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Финансовый рынок: Goldman Sachs отчитался о прибыли за IV квартал

Чистая выручка за квартал выросла на 18%
Во вторник Goldman Sachs Group Inc. опубликовал отчет о прибыли за четвертый квартал, которая выросла более, чем вдвое по сравнению с прошлым годом, что отражает рост доходов от инвестиционно-банковских операций и сокращение резервов по безнадежным кредитам. 

Чистая выручка за квартал выросла на 18%. Квартальная прибыль на акцию, и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Банк Goldman Sachs сообщил, что его чистая прибыль, относящаяся к обыкновенным акционерам, в четвертом квартале 2020 года составила $4,36 млрд или $12,08 на акцию, что более, чем вдвое превышает $1,72 млрд или $4,69 на акцию в предыдущем году. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали, что компания сообщит о прибыли в размере $7,47 на акцию в IV квартале. 

Операционные расходы в четвертом квартале составили $5,91 млрд, что на 19% ниже, чем аналогичный период 2019 года.

Чистая выручка за четвертый квартал выросла на 18% до $11,74 млрд по сравнению с $9,96 млрд в предыдущем году благодаря высокой чистой выручке во всех сегментах, включая значительный рост глобальных рынков и инвестиционного банкинга. Аналитики ожидали, что выручка за квартал составит $9,99 млрд.

Квартальная чистая выручка от инвестиционного банкинга составила $2,61 млрд, что на 27% выше, чем в прошлом году, что отражает значительно более высокие чистые доходы от андеррайтинга и финансового консультирования, частично компенсированные чистым убытком от корпоративного кредитования.

Чистая выручка на мировых рынках в четвертом квартале составила $4,27 млрд, что на 23% больше, чем в предыдущем году.

Чистая прибыль Asset Management в четвертом квартале составила $3,21 млрд, что на 7% выше, чем в прошлом году.

Чистая выручка Consumer & Wealth Management в четвертом квартале 2020 года составила $1,65 млрд, что на 17% выше, чем в четвертом квартале 2019 года.



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вторник 19.01.2021 | 16:35
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