Курс доллара на сегодня: Американская валюта снижается относительно евро

Индикатор ICE, отвечающий за курс доллара США по отношению к валютной корзине, опустился на 0,1%. WSJ Dollar Index — на 0,07%.

Сегодня основное внимание фондовых игроков будет направлено на выступление кандидата на должность главы Минфина от Джо Байдена в Сенате Соединенных Штатов.

Комитет по финансам Сената должен рассмотреть и утвердить Джанет Йеллен на должность руководителя Министерства финансов США до того, как за нее проголосует Сенат.

По сообщению The Wall Street Journal, Джанет Йеллен выступит с просьбой поддержать программу Джо Байдена по восстановлению экономики Соединенных Штатов. Согласно ее заявлению, в случае неодобрения программы стимулирования, экономику США ждет длительная рецессия.

Джанет Йеллен известна также своей приверженностью к политике "плавающего доллара", когда курс валюты устанавливает рынок. Действующий президент Дональд Трам сторонник низкого курса доллара.

Во вторник евро вырос относительно доллара США до отметки в $1,2095.

Доллар относительно иены укрепился до уровня ¥104,01.

Великобританский фунт вырос относительно доллара США на 0,15% до показателя в $1,3607.

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