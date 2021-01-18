МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Фондовый рынок: В Украине могут ввести накопительную пенсию
logo

Фондовый рынок: В Украине могут ввести накопительную пенсию

Уже подготовлен соответствующий законопроект, который в скором времени будет внесен в парламент на обсуждение
​Украинский премьер-министр Д. Шмыгаль полагает, что закон, который вводил бы в Украине накопительную пенсию, будет принят уже в 2021 году. Сейчас данный вопрос находится в процессе согласования. 

Уже подготовлен соответствующий законопроект, который в скором времени будет внесен в парламент на обсуждение. Д. Шмыгаль отметил, что парламентариев попросят как можно скорее рассмотреть данную инициативу.

По словам Шмыгаля, Украина остро нуждается в такой пенсионной системе. Министр считает неприемлимым то, что такая система не была принята за 30 лет независимости страны. Еще одним минусом, по его словам, является отсутствие серьезного фондового рынка. Имеется лишь его презентация, для реализации которой требуется хорошее финансирование. Учитывая все бюрократические моменты, полноценный запуск фондового рынка возможен минимум через три года.

О введении накопительной пенсионной системы премьер говорил еще в мае 2020 года. Для того чтобы ввести данную систему в 2023 году соответствующий законопроект требуется принять уже в текущем.

Читайте также: Финансовый рынок - Минюст РФ хочет получить доступ к финансовым операциям граждан

понедельник 18.01.2021 | 18:20
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok