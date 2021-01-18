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Курс юаня: Финансовый рынок: США в очередной раз ударили по Huawei
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Курс юаня: Финансовый рынок: США в очередной раз ударили по Huawei

Власти США сообщили нескольким поставщикам Huawei, что намерены отозвать ранее выданные разрешения на поставки в адрес другой компании
​Американские власти в очередной раз нанесли удар по компании Huawei, которая в настоящее время находится под санкциями.

Власти США сообщили нескольким поставщикам Huawei, что намерены отозвать ранее выданные разрешения на поставки в адрес другой компании. Такое сообщение коснулось и Intel — крупнейшего производителя процессоров для ПК и чипов, которые устанавливаются на многие модели ноутбуков Huawei.

Такого рода действия стали последним шагом Д. Трампа на посту президента США. Сегодня США считают Huawei настоящей угрозой для национальной безопасности, поскольку подозревается в содействии с китайскими военными структурами. В свою очередь, Huawei ищет способы преодолеть сложившуюся проблему и переориентировать свои действия на внутренний рынок.

К оказанию давления на Huawei присоединилась и Япония. Стало известно, что Токио ведет переговоры с Лондоном и Вашингтоном касательно того чтобы вытеснить компанию с рынка поставщиков оборудования для 5G. Сегодня Huawei контролирует 33% мирового рынка оборудования для мобильной связи.

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понедельник 18.01.2021 | 15:36
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